Robert Biedroń: zostanę szefem rządu, a Schetyna wicepremierem. Koalicja z PO po wyborach, ale pod pewnymi warunkami

Robert Biedroń w niedzielę zainaugurował działalność swojej nowej partii Wiosna. W rozmowie dla dziennika Super Express skomentował plan na najbliższe wybory parlamentarne. - Ja zostanę szefem rządu, a Schetyna wicepremierem. Premierem powinien być ktoś, kto budzi zaufanie Polek i Polaków – powiedział były prezydent Słupska.

Robert Biedroń: po pierwsze, odsunąć PiS od władzy, a po drugie stworzyć rząd, na czele którego stanę ja

Robert Biedroń: Premierem powinien być ktoś, kto budzi zaufanie Polek i Polaków. A Schetyna jest na szarym końcu, jeśli idzie o zaufanie

Robert Biedroń skomentował także możliwość koalicji z Platformą Obywatelską w wypadku, gdy jego partia wyprzedzi w wyborach ugrupowanie Grzegorza Schetyny . - Muszą poprzeć nasz program, m.in. odpartyjnienie państwa, strategię odchodzenia od węgla, świeckie państwo i pełen pakiet praw kobiet łącznie z prawem do bezpiecznego przerywania ciąży na żądanie do 12 tygodnia – powiedział lider Wiosny.

Lider Wiosny skomentował także, jak wygospodaruje pieniądze na sfinansowanie swojego programu. - Co do 35 mld zł i kosztu naszego programu, to jest to dobrze policzone. Część z naszych planów pokryjemy, optymalizując budżet, czyli przesuwając część funduszy ze zbędnych sfer do tych, które dla Polek i Polaków są naprawdę ważne. Będziemy wydawać na szkoły, żłobki, szpitale czy pozbywanie się smogu, a nie na kościoły czy rządowe limuzyny i pensje w Spółkach Skarbu Państwa – podsumował Biedroń.