Robert Biedroń: "Paskowi TVP szkoleni u Łukaszenki"

Robert Biedroń w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski odniósł się do "pasków", które pojawiają się w materiałach TVP o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. - To jest kompletnie nieodpowiedzialne. Widać, że ci paskowi są szkoleni u Łukaszenki - powiedział Robert Biedroń i dodał, że takie szkolenia prawdopodobnie odbywają się w Mińsku lub na Kremlu. Polityk zaznaczył, że ogląda białoruską telewizję reżimową i "te paski są podobne jak u Łukaszenki". Współprzewodniczący Lewicy wymienił także działania opozycji, które mają pomóc w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Są to m.in. rezolucje. Gość WP wspomniał także o niedopuszczaniu dziennikarzy na granicę polsko-białoruską. - To jest kuriozalne, że nawet telewizja Kurskiego (...) nie relacjonuje sytuacji na granicy - zaznaczył polityk i dodał, że Łukaszenka wpuszcza zagraniczne stacje medialne. Biedroń odniósł się również do pomysłu wpuszczenia dziennikarzy do strefy objętej stanem wyjątkowym. Polityk dodał, że ma to się odbywać za zgodą Straży Granicznej. - Pojedzie tam Kurski z mikrofonem i będzie to relacjonował tak, jak życzy tego sobie Morawiecki i Kaczyński - powiedział rozmówca Agnieszki Kopacz. Według gościa WP Polska przegrywa wojnę hybrydową, informacyjną. - Łukaszenka wygrał wojnę z polskim rządem - powiedział polityk i dodał, że nabraliśmy się na "pułapkę" Łukaszenki.