Robert Biedroń i Andrzej Sośnierz gośćmi programu "Tłit"

Poza tym Parlament Europejski przyjął właśnie rezolucję w sprawie ogłoszenia Unii Europejskiej "strefą wolności LGBTIQ". Dokument został przygotowany przez deputowanych, również polskich, z frakcji Europejskiej Partii Ludowej, socjalistów, frakcji Odnowić Europę, Zielonych i Lewicy . Zapytamy Roberta Biedronia , co to oznacza dla Polski.

Z byłym szefem NFZ porozmawiamy natomiast między innymi o nowych rekomendacjach Funduszu i Ministerstwa Zdrowia. W poniedziałek NFZ zalecił bowiem ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Chodzi o to, by zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów chorych na COVID-19.