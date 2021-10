Robert Bąkiewicz opublikował film. Poseł Nowej Lewicy komentuje

Związkowcy Niezależnego Związku Zawodowego Górników KWB Turów manifestują przed siedzibą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Na miejscu wspiera ich Robert Bąkiewicz, któremu towarzyszą członkowie Rot Niepodległości i Straży Narodowej. Przed wyjazdem do Luksemburga opublikował w mediach społecznościowych wideo, w którym zwraca się do premiera Mateusza Morawieckiego. - Niechże pan nie będzie kolejnym Józefem Beckiem - apeluje. Fragment nagrania pokazaliśmy w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Krzysztofowi Gawkowskiemu z Nowej Lewicy. - Pan Bąkiewicz spłaca polityczne długi wobec obozu PiS, który przez ostatnie miesiące go finansuje i wspiera. Nie jest żadną tajemnicą, że otrzymał miliony złotych na swoje przedsięwzięcia, które realizuje. Te przedsięwzięcia służą m.in. temu, żeby rozbijać ruchy, które są proeuropejskie, prosamorządowe, prodemokratyczne - stwierdził.