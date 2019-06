RMF FM: PiS negocjuje z Ruchem Pięciu Gwiazd

Prawo i Sprawiedliwość negocjuje z Ruchem Pięciu Gwiazd - podaje nieoficjalnie RMF FM. Chodzi o możliwość wejścia Włochów do europarlamentarnej frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

Co da powiększenie frakcji? RMF FM wskazuje na to, że EKR stałoby się jednym z czterech większych frakcji w Parlamencie Europejskim a sami europarlamentarzyści mogliby liczyć na więcej eksponowanych stanowisk.

Ruch Pięciu Gwiazd narodził się w 2009 r. - założył go włoski aktor, kabarecista i satyryk Beppe Grillo. Publicznie odsłaniał skandale korupcyjne a sam Grillo stał się symbolem protestu społecznego przeciw skorumpowanej klasie politycznej we Włoszech. W 2017 roku na czele partii stanął Luigi Di Maio. Rok później został wicepremierem oraz ministrem rozwoju gospodarczego, pracy i polityki społecznej. Stało się to dzięki koalicji z prawicową Ligą Północną. Ruch Pięciu Gwiazd domaga się m.in. relokacji imigrantów.