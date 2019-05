Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Apel Konfederacji do Kukiza

- Paweł, apeluję do Ciebie - zerwij tę koalicję - mówił w czwartek w Sejmie szef klubu Konfederacji Marek Jakubiak. Politykowi chodzi o sojusz przedwyborczy, jaki w lutym zawiązał Paweł Kukiz z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. Ugrupowanie popiera przymusową relokację uchodźców w Unii.

- Kiedy startowaliśmy do parlamentu polskiego robiliśmy gigantyczną akcję zbierania podpisów przeciwko przymusowej relokacji uchodźców. Paweł, zaufało nam tysiące ludzi. Tysiące ludzi na ulicach stało i setki tysięcy ludzi złożyło swoje podpisy. Nie mogę przejść do porządku dziennego nad sytuacją - wyznał Marek Jakubiak.

To właśnie z listy Kukiz '15 biznesmen zdobył mandat w ubiegłych wyborach parlamentarnych. Teraz Jakubiak zarzuca Kukizowi "legitymizowanie działań antypolskich". Trzymaj się tego z czym wchodziliśmy do Sejmu. Nie zdradzaj swoich wyborców - dodał.

Włoskie ugrupowanie

Ruch Pięciu Gwiazd narodził się w 2009 r. - założył go włoski aktor, kabarecista i satyryk Beppe Grillo. Komik od lat był aktywny politycznie, prowadził swojego satyrycznego bloga. W pewnym momencie stał się symbolem protestu społecznego przeciw skorumpowanej klasie politycznej we Włoszech. Aktor publicznie odsłaniał skandale korupcyjne i powiązania kryminalne polityków, bankierów, przedsiębiorców postulując usunięcie ich z życia politycznego, co zapewniło mu w krótkim czasie ogromny rozgłos i poparcie społeczne.