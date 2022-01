RM ostro o negowaniu szczepień. "Winno skutkować utratą stanowisk publicznych"

Politycy przeciwni obowiązkowym szczepieniom

Dla przykładu przypomnijmy, że jedną z osób pełniących publiczne stanowisko i jednocześnie deklarującą brak chęci zaszczepienia był Janusz Kowalski z Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. - Na chwilę obecną nie zaszczepię się przeciwko koronawirusowi - deklarował rok temu w programie "Newsroom" były wiceminister aktywów państwowych. Jak zaznaczył, jest to "kwestia wolności i decyzji każdego człowieka". - Mówię to w swoim imieniu. To jest moja decyzja. Każdy podejmuje je według własnego uznania i w zgodzie ze swoimi przekonaniami. Uważam, że polskie państwo nie może zmuszać nikogo, żeby się szczepić - twierdził wtedy.