Riad Haidar o wyborach 2020: koronawirus może się utrzymywać na papierze

– Koronawirus może się utrzymywać na papierze, mogą go przenosić nieświadomi zakażenia listonosze. Ryzyko większej transmisji koronawirusa będzie duże – przekonywał Haidar.

Pytany o to, w jakim momencie epidemii znajduje się Polska, doktor stwierdził, że nasz kraj znajduje się dopiero na początku. - Wszystkie opinie fachowców są zgodne, że lawina przypadków dopiero przed nami. A my będziemy 10 maja robić wybory. To nie jest zgodne z żadnymi normami zdrowotnymi - mówił Riad Haidar.