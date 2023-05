Riad Haidar nie żyje. "Całe swoje serce poświecił ratowaniu dzieci"

W politykę zaangażowany od ponad 20 lat. W 2002 roku z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej dostał się do Rady Miasta w Białej Podlaskiej. W 2010 i 2014 roku dostawał się do sejmiku województwa lubelskiego. Po odejściu z SLD w 2019 roku wystartował w wyborach parlamentarnych z list Koalicji Obywatelskiej, dostając się do Sejmu.