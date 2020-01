WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze wośp + 2 riad haidarwośp 2020 1 godzinę temu Riad Haidar: Na naszym oddziale 100 proc. sprzętu pochodziło od WOŚP - Gdyby nie WOŚP i te 28 lat starania o sprzęt, to nasza polska medycyna, a szczególnie neonatologia i kardiologia dziecięca, nie byłyby... Rozwiń Znajdujemy się na placu teatralnym … Rozwiń Transkrypcja: Znajdujemy się na placu teatralnym w Warszawie gdzie 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zemną dr riad haidar Które Angażujesz się w Wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy panie doktorze Chciałabym zapytać jak pan bardzo doświadczonym Jak przez te 28 lat zmieniała się razem z wielką orkiestrą Świątecznej Pomocy Polska medycyna Służba Szanowny panie redaktorze mnie Bank Mogę sam odpowiedzialnością powiedzieć Dyminy Orchestra 28 lat staranie się o sprzęt To nasza Polska medycyna w ogóle A szczegóły Wolska neonatolog Kardiologia dziecięca a nie byłoby jej na takim poziomie Ranking światowy Ja na przykład u mnie na oddziale Gdzie Niedawno były ordynator Znana moja historia Wartość sprzętu która bo chodzi Wielkiej Orkiestry znajduje się na oddziale 100% Sprzęt pochodzący Od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy To jest dobre Sprzętu o którym nie posiadamy w szpitalu na oddziale Jesteśmy oddziałem Uważano zbożowego reference Przecież jest Referencyjna Gdyby nie Gdyby nie orkiestra Prawdopodobnie w Białej Podlaskiej Gdzie jesteś mi daleko Meblowy takiego oddziału Bardzo się cieszę że już jestem bo mogę powiedzieć od początku Istnieli orkiestry Jestem razem z orkiestrą Ale od Jako szef sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białej Naprawdę CDA Gorące serce Coraz więcej coraz więcej coraz więcej Nawet dziś Nie ma już śniegu bo zawsze Sygnały kojarzyły się ze śniegiem Gdzie biały kolor Ale Dobrze zieje Bo mnie mamie gorące serce Nasze Obywatele naszej mieszkańcy i naszego miasta i wszystkich miast i gmin I najmniejszych W dniu dzisiaj Wątły o ciebie bił Jakichkolwiek do Gdzie nie było Rzucanie jakieś grosze Wózek na czerwono Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz czy Cieszę się pan że Jurek Owsiak tak jakby wrócił Wielką orkiestrę Świątecznej Pomocy rok temu doszło Tragicznego wydarzenia zmarł Paweł Adamowicz został zamordowany Jurek Owsiak na chwilę Odsunął się od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bo później do niej wrócić Co pan o tym sądzi Czy coś jest źle pan z tego równania redaktor Zamarłem Jako słyszałam Decyzja jury No to była decyzja ja rozumiem tam tamten okres Tamten tamten okoliczności Itodesign To była decyzja Podyktowana Wyrażanie gniewu Wielościanie zadowolenie z tego co się stało Babcia Kampania nienawiści kampania Logowanie się jeden przeciwko drugiemu Wyróżnienie Obywateli No dawaj ten Mam nadzieję że już nie Bogusi że Decyzja Jurka była Przyjadę Opinie Nie zgadzamy się z tym Ale ja się cieszę że Jurek nie tylko ja cały Cała Społem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Gdzie Jurek wrócił I browarze Bo nie ma takiego drugiego do reggae Co to jest dyrygent Już się wpisał Historia Bardzo dobrze Cieszę się bardzo Oby zdrowie towarzyszyło Tak jak zawsze Jurek mówi do końca świata i jeden Mam teraz pytanie odnośnie oddziału w którym pan kierował do niedawna Co teraz Słyszałam że dostaje Pan nic na propozycję pracy ale chyba nie chce pan opuścić Podlaskie Bo ma pan tam pacjentów ale chciałabym zapytać jaka będzie dalsza pana przyszłość jakie dalsze Zawodowe na pewno dobrze moja przyszłość Ja byłem Sejm Powiedz że na pewno pozostanie lekarzem i na pewno Wybiorę taką ofertę Która będzie Bardzo korzystna dla moich pacjentów Oczywiście Jak obiecałem Nie obudź się Dotrzymam słowa będę robił wszystko ziemi Myszko moje pacjentów mojego okręgu i mojego ryj I zostanie panu w Białej Najprawdopodobniej Chyba że jak będzie coś A takiego Bo mieszany między Białą albo ewentualnie Łatwość dostępu Do moich uszu Ze strony Moje Myszka Tutaj też dyrektor szpitala w którym pan pracował wskazuje na to że umowa przecież Leży na 100 Może w każdej chwili przedłużyć ją Czy zastanawiał się pan nad tym żeby z tego Redaktor Umowa leży na stole i miałam też wręcz Ale nie chodzi o umowę Chodzi o sposób traktowania Człowieka z dorobkiem naukowym I za wodą Sposoby Wiktorem zostałem potraktowany No to było po prostu nie do przyjęcia Jeziorna umowa Żadna Obojętnie jaka nie było Nie zastąpi Podejście człowieka do drugiego człowieka Sposób No Podejście pana dyrektora Do mnie Umową Gdzie jest naprawdę intratne Ale to nie o to chodziło nie chodzi o Płynące Chodzi tylko i wyłącznie O szacunek Dla drugiego człowieka dla jego Chciałam teraz zapytać jeszcze o innego lekarza mianowicie o marszałka senatu Tomasza grodzkiego Ostatnio jest no Świetle pytań w świetle zarzutów często anonimowych pacjentów którzy Oskar Kubki biurowca ktoś interweniował w tej sprawie i zwraca uwagę na to że jest Nagonka pod adresem marszałka senatu Ale co pan o tym No to to jest okej To jest ohydne Życie przywraca mówiąc kolokwialnie bolidzie baza Tacie nie wolno traktować Człowieka Z wielkiem do Na arenie Krajowej i międzynarodowej Bo wiersze Bodrum Zna Bo średnio pana profesora Bo moje koledzy pracują właśnie jest w szpitalu GB Profesor był i dyrektorem i głównym ordynatorem I wyrażają oni Same superlatywy Człowiek dusza Awięc Jak można osądzać człowieka Według Do mnie nie ma Bodajże To jest naprawdę Nie Ja tego jeszcze nie nigdzie na żadnym Park wodny ksiądz Jan niewidzialnym Coś takiego ochotnego nie Dziękuję serdecznie za rozmowę