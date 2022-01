Rezygnacje w Radzie Medycznej. "Nie wytrzymali napięcia"

- To nie jest tak, że ta Rada niczego nie zrobiła i nie była słuchana. Pewne decyzje, a to są tylko rekomendacje, muszą być podejmowane przez ciała polityczne i z tym zawsze na całym świecie jest pewne napięcie. Szkoda, że ci przedstawiciele Rady Medycznej, którzy złożyli rezygnację nie wytrzymali tego napięcia - powiedział w programie "Newsroom" WP Bolesław Piecha. Poseł PiS był pytany o decyzję 13 z 17 członków Rady Medycznej, których zrezygnowało z doradzania rządowi w sprawie pandemii. Gość WP podkreślił, że są to "specjaliści najwyższej klasy" dlatego tym bardziej żałuje ich odejścia. Dodał, że w kwestii dwóch rekomendacji Rady doszło do „sklinczowania” między jej członkami a rządem. Pierwsza dotyczyła zalecenia wprowadzenia obowiązku sprawdzania paszportów covidowych, a druga obowiązkowych szczepień na koronawirusa. - Te sprawy to są bardzo trudne decyzje polityczne i to nie jest też tak, że żyjemy w jakiejś próżni. Ci antyszczepionkowcy przecież istnieją, są bardzo krzykliwi. Nie chciałbym pokazywać mojej skrzynki pocztowej, bo tam ilość kalumnii, która się na mnie wylewa jest niesamowita - mówił Piecha.