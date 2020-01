Rezydenci szykują protest. "Będzie o nas głośno"

W styczniu ministra zdrowia Leszka Szumowskiego czekają renegocjacje porozumienia z rezydentami. Związkowcy ostrzegają, że zorganizują "głośny protest", jeśli nie zostaną spełnione ich postulaty.

Podpisane w lutym 2018 r. porozumienie z ministrem zdrowia zawierało 21 postulatów. Tylko część z nich została spełniona. Zgodnie z umową w połowie stycznia minister zdrowia powinien siąść do renegocjacji porozumienia z lekarzami. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnił gazetę, że resort zasiądzie do rozmów. Związki nie dostały jeszcze zaproszenia na takie spotkanie.

Reforma zdrowia i podwyżki

- Optymalnie byłoby, gdyby 6 proc. PKB osiągnięto już w 2021 r. Ale głównym celem będzie zmiana sposobu obliczania wzrostu nakładów. Dziś oblicza się go względem PKB sprzed dwóch lat. My chcemy, by podstawą było PKB prognozowane na dany rok - podkreśla Piotr Pisula.