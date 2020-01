Bystrzyca Kłodzka. Nie żyje oskórowany kot Rudzik. Jest zawiadomienie do prokuratury

Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt złożył doniesienie do prokuratury na urzędników publicznych - dowiedziała się Wirtualna Polska. Chodzi o niedopełnienie przez nich obowiązków w sprawie oskórowanego kota, który przez wiele godzin cierpiał, czekając na pomoc. Obrońcy zwierząt chcą także, aby śledczy zbadali, czy nie doszło do znęcania się nad zwierzęciem.

Prezes Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt Konrad Kuźmiński złożył w poniedziałek doniesienie do prokuratury w związku z podejrzeniem niedopełnienia obowiązków przez urzędników publicznych Bystrzycy Kłodzkiej. Chodzi o to, że ranny i cierpiący kot bezskutecznie w centrum miasta czekał przez cztery godziny na pomoc. Wezwana przez mieszkańca Bystrzycy Kłodzkiej policja nie znała nawet numeru telefonu do weterynarza. Funkcjonariusze odjechali, nie pomagając zwierzęciu.