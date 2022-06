Tak pokazał się w rosyjskiej telewizji. Uwagę zwraca jeden szczegół

W udostępnionym materiale wideo Simonian "skarżyła się" na "poziom intelektualny Amerykanów". - Oni są jak małe dzieci. Nie wierzą w nic, w co nie chcą wierzyć. Jak małe dzieci, uwięzieni są w świecie swoich fantazji. Ostatnio czytałam swoje stare listy, które wysyłałam do rodziców, kiedy studiowałam w Stanach Zjednoczonych. I napisałam do rodziców: mam wrażenie, że Ameryka to nie kraj, ale przedszkole dla upośledzonych umysłowo dzieci - mówiła, używając przy tym obraźliwego słowa, na co zwróciła uwagę Davis.