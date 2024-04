Rezerwy Patriotów "prawie wyczerpane". Niepokojący komunikat Berlina

W poniedziałek The Economist pisał, że rosyjskie wojska zniszczyły kilka przeciwlotniczych systemów rakietowych Patriot, które Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie. To doprowadziło do sytuacji, w której tarcza nad ukraińskim niebem zaczęła być dziurawa. Ukraińscy urzędnicy uważają, że Rosja chce doprowadzić do sytuacji, w której tylko jedną na pięć rosyjskich rakiet uda się zestrzelić.