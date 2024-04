Rosjanie nokautują Patrioty. Powietrzna tarcza pęka

Rosjanie nokautują systemy Patriot

"Znokautowani Patrioci bronili także Charkowa, na który Rosja przeprowadzała w ciągu ostatniego miesiąca masowe ataki, które doprowadziły już do zniszczenia prawie wszystkich kluczowych obiektów energetycznych w Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy" - czytamy.