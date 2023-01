Rewolucja Ziobry nadchodzi. "Kierunek w resocjalizacji nieletnich się odwrócił"

- W placówce, w której pracuję, nie ma jeszcze 10-latków, ale są już np. 12-latkowie. Są to małe dzieciaki, które wymagają innych metod i podejścia. Trafiają do nas za różne przewinienia - od niechodzenia do szkoły, przez notoryczne ucieczki z domu, po agresję wobec rodziców. Czasem są to osoby po próbach samobójczych. (...) Dużo jest w tym niedoskonałości na wcześniejszych etapach, brakuje profilaktyki w szkołach, która mogłaby uchronić dzieciaki przed umieszczaniem w placówkach resocjalizacyjnych. Najwłaściwszą drogą byłoby to, aby te osoby mogły dorastać w swoim środowisku otwartym - ocenia ekspertka.