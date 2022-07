"Lex maluchy za kraty" przegłosowane przez Sejm. "Paralizator wobec 10-latka w majestacie prawa"

- Jeśli dzieciaki pochodzą z rodzin, co do których nie można liczyć na współpracę, jeśli chodzi o resocjalizowanie, o niebo lepszym wyjściem byłoby kierowanie młodych ludzi do znających się na działaniu rodzin zastępczych. A nie do placówek, gdzie patologia goni patologię. Będziemy czekać, aż dzieci będą gwałcone przez starszych osadzonych? Przecież to do tego doprowadzi - przestrzega psycholog dr Piotrowska.