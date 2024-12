Rewolucja w prawie pracy. Nowe zasady, dłuższe urlopy

- Co więcej, zmiany w przepisach wpłyną także na prawo do odprawy, emerytury, nagrody jubileuszowej, dodatek stażowy, a także wydłużenie okresu wypowiedzenia. Wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększy się w przypadku wielu pracowników o 6 dni rocznie, ponieważ w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększa się z 20 do 26 dni. Pracodawcy będą musieli także ponosić większe koszty odpraw - podkreślają eksperci Pracodawców RP.