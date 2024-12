Rewolucja w poznańskiej parafii. AI, psy w kościele i brak kolędy

Ksiądz Radek Rakowski z Poznania znany jest z nowatorskiego podejścia do prowadzenia parafii. Jednym z jego ostatnich pomysłów jest NanoKaplica, która umożliwia wiernym dostęp do kościoła przez całą dobę. Dzięki specjalnej aplikacji można wejść do kaplicy nawet w nocy i skorzystać z asystenta ChatGPT.

NanoKaplica to nie tylko miejsce modlitwy, ale także spotkań parafian. Można tam wypić kawę, korzystać z Wi-Fi, a nawet popracować.

Otwartość ks. Rakowskiego widoczna jest w wielu aspektach. - Ludzie chcą w dzisiejszych czasach poznawać Boga, choć oczywiście do frekwencji sprzed lat i tłumów w kościołach już nie wrócimy. I my, księża, musimy mieć tego świadomość. Jesteśmy zobowiązani szukać różnych sposobów, by ludzi do Boga przyciągnąć - powiedział ks. Radek Rakowski w wywiadzie dla "Wyborczej".

Do kościoła z pupilem?

Parafia na poznańskiej Łacinie znajduje się na parterze nowo wybudowanego bloku. Duchowny nie planuje budowy kościoła, wie, że oznacza to wielomilionową inwestycję. Pomieszczenia parafii wystarczają mieszkańcom osiedla, którzy mogą przyjść do kościoła z psem i pomodlić się nawet w środku nocy.

Ks. Rakowski zrezygnował z tradycyjnej kolędy, co jest kolejnym krokiem w jego nowoczesnym podejściu. Jak mówi w rozmowie z gazetą, nie odwiedza domów parafian, ale jest otwarty na spotkania z tymi, którzy chcą go poznać. To podejście spotyka się z pozytywnym odbiorem wiernych.