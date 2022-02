Rewolucja w łódzkiej restauracji. Gości obsługuje robot, ale nie każdemu to się podoba

Ma około metra wysokości i jednocześnie potrafi przynieść aż cztery tace z jedzeniem. Jest w stanie opowiedzieć żart, a nawet zezłościć się na tych, którzy wchodzą jej w drogę. Bella - bo o niej właśnie mowa - to innowacyjny robot, który pomaga kelnerom w restauracji Dzielna 43 w Łodzi. - Może pojechać w cztery różne miejsca, na każdej tacy posiadając zamówienie do innego stolika - informuje nas Michał Kowalski, właściciel lokalu, który przyjął Belle na okres próbny do pracy. - 99 procent ludzi pozytywnie reaguje na Belle. Jakiś mały procent twierdzi, że jest to urządzenie, które będzie odbierać pracę innym. Są goście, którzy nie życzą sobie obsługi przez robota - mówi właściciel Dzielnej 43. Jak sobie radzi Bella i czy zostanie na dłużej w Łodzi? O tym w materiale wideo.