"Restauracyjno-barowa". W Korei Południowej mają nowy typ maseczki chroniącej przed COVID-19

Są tacy, którzy wynalazek przyjęli z zadowoleniem i ulgą. Uznają, że to nareszcie sposób, by zjeść posiłek w poczuciu bezpieczeństwa. Tymczasem krytycznie podchodzą do innowacji specjaliści. Jak dowiedział się portal 9news.com.au, profesor Caterine Bennett, kierownik katedry epidemiologii w Instytucie Transformacji Zdrowia Deakina w Australii, stwierdziła, że ​​wynalazek jest "dziwnym pomysłem".