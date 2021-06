Leszno. Uderzył kobietę, bo zwróciła mu uwagę na brak maski. Jest akt oskarżenia

Do incydentu doszło 17 kwietnia na terenie jednego ze sklepów w Lesznie (woj. wielkopolskie). Poszkodowana twierdzi, że została uderzona, ponieważ chwilę wcześniej wdała się w dyskusję z mężczyzną stojącym przed nią w kolejce do kasy. Miała zwrócić mu uwagę, że nie ma on założonej maseczki ochronnej.