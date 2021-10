Restauracja tylko dla zaszczepionych. "Nie jesteśmy gołosłowni"

Informacja o tym, że warszawska restauracja Der Elefant będzie wpuszczać tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub gości, którzy mają negatywny wynik testu na COVID-19 wywołała falę komentarzy. Po kilku dniach od wprowadzenia tych zasad, restauracja zamierza kontynuować reguły, obowiązujące tu od października. – Dotychczas bardzo dobrze to się sprawdza. Goście bardzo miło na to reagują, dziękują nam za to – przyznaje managerka lokalu, Gabriela Kuźmowicz. Czy jednak restauracja straciła klientów i co w przypadku, gdy ktoś zapomni certyfikatu? O tym w materiale Klaudiusza Michalca.