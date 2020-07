WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze tłit + 2 janusz cieszyńskirespiratory 2 godziny temu Respiratory za miliony. Janusz Cieszyński oskarża posłów opozycji o kłamstwo Wiceminister zdrowia skomentował w programie "Tłit" doniesienia związane z zakupem przez Polskę respiratorów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej... Rozwiń No to w takim razie porozmawiajmy … Rozwiń Transkrypcja: No to w takim razie porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, co ma wielki sens. Mówił pan ostatnio, że 14 milionów wróciło z tej faktury pro forma za respiratory. Nie nie panie redaktorze. Nie? Nie nie. Panie redaktorze. Ale czy nie wróciło? Czy nie mówił pan? Nie. Panie redaktorze. Ja nie mówiłem o żadnych fakturach pro forma. Na temat faktur pro forma kłamali pan Joński i pan Szczerba - i to warto o tym przypomnieć. Wzięli z kosmosu zupełnie jakąś kwotę 370 milionów złotych, której nigdy tutaj w jakimkolwiek rozważaniu Ministerstwa Zdrowia nie było. I od samego początku mówiliśmy o tym, w jakiej wysokości, jakie kontrakty zawieraliśmy. I to rzeczywiście był moment, kiedy na podstawie jakiś faktur pro forma w przestrzeni publicznej pojawiła się kwota 370 milionów złotych, ale to jest absolutne kłamstwo. Kolejne kłamstwo panów, którzy tytułują się mianem Sherlocków. Natomiast co rzeczywiście znaleźli, to myślę, że każdy się może przekonać. Moje doświadczenie osobiste jest takie, że ci panowie przychodzą do Ministerstwa, otrzymują dokumenty, po czym wychodzą przed budynek I kiedy tylko włączą się kamery, zaczynają kłamać na temat tego, co w tych dokumentach się znajduje. I dlatego my od samego początku na te pytanie odpowiadamy. Między innymi w zakresie tego o czym pan mówił, czyli że te środki systematycznie wracają na rachunek Ministerstwa Zdrowia. Otrzymaliśmy już pierwszą transzę odsetek, otrzymaliśmy, tak jak pan wskazywał ponad 14 milionów euro zwrotu tej przedpłaty. Otrzymaliśmy 200 sztuk respiratorów o wartości prawie 9 milionów euro. I czekamy jeszcze na wpłatę w wysokości niecałych 12 milionów euro. Czyli jeszcze 12 milionów euro i sprawa zamknięta? Plus kary umowne i odsetki, przepraszam. Ja mówię o tej należności głównej. Ale upewniam się. Te 12 milionów euro, plus te kary, odsetki i sprawa jest zamknięta? Tak. Wtedy ta umowa będzie rozliczona. Wtedy będziemy mieli pełne rozliczenie z naszym kontrahentem. W pełni zabezpieczony interes Skarbu Państwa No i wtedy myślę, że będziemy mogli tak powiedzieć.