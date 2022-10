Reparacje od Niemiec. Rolf Nikel: Gesty zawsze są możliwe, ale nie pod presją takiej polityki

Tak, i wszyscy rozumieliśmy, co to oznacza. Takie gesty nie potrzebują słów, wystarczy symbol. W stosunkach polsko-niemieckich doświadczyliśmy wielu gestów. List biskupów, uklęknięcie w Warszawie Willy’ego Brandta, Kohl, Mazowiecki... Bądź, jeśli ktoś woli, Frank-Walter Steinmeier i Andrzej Duda w Wieluniu. To są takie chwile, kiedy ludzie rzeczywiście zbliżają się do siebie, pełni świadomości i z jasnym rozumieniem tego, co się stało. Ale i tak idą drogą pojednania. Wymiera pokolenie tych, którzy przeżyli II wojnę światową i ludzie czują potrzebę uczestniczenia w pojednaniu, udzielenia temu procesowi konkretnego wsparcia.