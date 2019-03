Renty inwalidzkie dla nazistów w Niemczech. Żydzi domagają się weryfikacji SS-mannów

Renty inwalidzkie na nazistów. Centralna Rada Żydów oczekuje od rządu federalnego weryfikacji świadczeń przyznanych byłym SS-mannom.

Renty dla nazistów – Żydzi interweniują

Według informacji podanych przez Najwyższy Czas, Centralna Rada Żydów w Niemczech oczekuje od rządu federalnego weryfikacji rent inwalidzkich, które przyznano byłym SS-mannom. Żydzi żądają także wyciągnięcia konsekwencji. Szef Centralnej Rady Żydów w Niemczech, Josef Schuster, w wypowiedzi dla Neue Osnabrücker Zeitung zaznaczył, że władze powinny sprawdzić niewielką, żyjącą grupkę pobierającą wspomniane świadczenia i wyciągną konsekwencje z działań byłych nazistów. Jego zdaniem niemieckie władze są to winne żydowskim ofiarom, a fakt, że wojenni zbrodniarze pobierali do tej pory rentę inwalidzką, jest „nie do przyjęcia”.