Remonty prezydenckich ośrodków. Duda się urządza

Andrzej Duda urządził się w Juracie

Wśród najnowszych meblowych zakupów do jednej z ulubionych rezydencji prezydenta znajdziemy pozycje pewnej opolskiej firmy. Zakupione zostały między innymi szezlongi (dwie sztuki), krzesła do jadalni, a także łoże małżeńskie. Łączny koszt zakupionych mebli to 16 605,68 złotych - poinformował "Fakt".