Relokacja uchodźców z Ukrainy. Duszczyk: musimy zmniejszyć liczbę osób pod opieką państwa polskiego

230 tys. Ukraińców pojawiło się w ciągu 2 tygodni w Warszawie. To jest równowartość 10 procent stałych mieszkańców stolicy. Władze próbują przekonywać, aby udawali się oni z większych miast do mniejszych. - Ma to swoje negatywne konsekwencje. Głównie chodzi o rynek pracy. On jest w stanie wchłonąć ludzi, którzy są w większych ośrodkach miejskich, bo tu jest najmniejsze bezrobocie. Wysyłanie uchodźców ukraińskich do małych miejscowości, gdzie nie będą mieli żadnych szans na to, żeby uzyskać zatrudnienie i się usamodzielnić, to jest po prostu bez sensu - mówił w programie specjalnym Wirtualnej Polski Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy UN Global Compact Network Poland.