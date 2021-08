Religia w szkołach. Kościół ma na ten temat jedną opinię

Ksiądz Leszek Gęsiak przekazał, że we wrześniu będzie wiadomo, czy zmniejszyło się zainteresowanie lekcjami religii w szkołach w stosunku do poprzednich lat. - Od pewnego czasu obserwuje się taki spadek i nie jest to tajemnicą - wskazał w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. - Warto pamiętać, że w tym kształcie, w którym religia w tej chwili jest w szkole, jest przedmiotem nadobowiązkowym, czyli ten przedmiot trzeba wybrać. Zatem trudno te statystyki porównywać z matematyką, czy językiem polskim - powiedział duchowny. Ksiądz Leszek Gęsiak podkreślił, że "pewien przedmiot np. etyka wprowadzony do obowiązkowych zajęć, oczywiście do wyboru z religią, byłby jak najbardziej wskazany".