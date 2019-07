Rekrutacja podwójnego rocznika. Szkoły branżowe czekają. Są jeszcze miejsca

Fotograf, stolarz, kierowca mechanik, kucharz. Trzy lata nauki i wyuczony zawód to zalety szkół branżowych, o których tak mało mówi się przy okazji tegorocznej rekrutacji podwójnego rocznika. Dyrektorzy mówią - to świetny wybór. W niektórych "branżówkach" są jeszcze wolne miejsca. Będziemy mieć rocznik fachowców?

Pierwsze wyniki rekrutacji do szkół średnich pokazują, że miejsc niestety może brakować. Rekordowy jest Kraków – tu niezakwalifikowanych do żadnej szkoły jest aż 2500 uczniów. Wyniki z innych miast też nie napawają optymizmem - w Białymstoku i Olsztynie to aż 800 uczniów nieprzydzielonych do żadnej szkoły średniej.