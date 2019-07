Rekrutacja 2019. Gigantyczna kolejka do Ośrodka Medycyny Pracy w Sosnowcu

Uczniowie znów odczuli skutki reformy edukacji. Długa kolejka absolwentów z tzw. podwójnego rocznika, w celu zrobienia obowiązkowych badań, ustawiła się przed Ośrodkiem Medycyny Pracy w Sosnowcu. Wcześniej, wielu z nich nie znalazło miejsca w wymarzonych szkołach.

To wymóg stawiany przez technika i szkoły branżowe w procesie rekrutacji. Po otrzymaniu informacji o dostaniu się do szkoły średniej, absolwenci mają jedynie kilka dni na dostarczenie dokumentów. Co dziwi, czas na składanie dokumentów do szkół, nie został wydłużony w tym roku ze względu na dwa roczniki biorące udział w procesie rekrutacji.