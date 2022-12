Rekordowy wkład Niemiec do budżetu UE. Polska korzysta najbardziej

Dodano, że Niemcy wprawdzie wpłacają dużo pieniędzy do unijnego garnka, ale jeszcze bardziej z niego korzystają. To, ile pieniędzy państwo UE musi wpłacić do wspólnotowego budżetu, zależy zasadniczo od jego udziału w potędze gospodarczej UE. Jeśli liczyć wkład finansowy na obywatela, to oprócz Niemców również Duńczycy, Szwedzi, Holendrzy i Austriacy są ważnymi płatnikami netto.