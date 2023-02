Rekordowa wygrana w loterii. Ogromna kwota we Włoszech

O rekordzie w czwartek wieczorem mówiły niemal wszystkie włoskie media. 371 mln euro (czyli około 1,8 mld zł) to ogromna suma, ale komentowany był też fakt, że szczęśliwców we włoskiej grze liczbowej Superenalotto jest aż 90. To oni skreślili: 1, 38, 47, 52, 56, 66.