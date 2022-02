Rekordowa liczba zgłoszeń. Ponad milion gospodarstw domowych bez prądu

Ponad 20 tysięcy zgłoszeń do godz. 16 otrzymała straż pożarna w całym kraju. Ma to związek z przechodzącym przez Polskę orkanem Eunice. - To rekord, jeśli chodzi o funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej - przekazał wiceszef MSWiA. Ponad 1,2 mln gospodarstw domowych nie ma prądu. Zginęły cztery osoby.