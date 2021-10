Rekord zakażeń w Rosji. W szpitalach brakuje łóżek, do 7 listopada dni wolne

Pracodawcy zostali zobowiązani do przeniesienia na pracę zdalną co najmniej 30 procent pracowników. W pierwszej kolejności dotyczyć to ma zatrudnionych w wieku powyżej 60 lat. Nie dotyczy to jednak 60-latków i starszych, zatrudnionych w ochronie zdrowia, przemyśle obronnym oraz osób, których obecność jest kluczowa w zakładzie pracy. Te zasady obowiązywać mają aż do 25 lutego 2022 roku.