Rosja z rekordem zakażeń. Kilkadziesiąt tysięcy nowych chorych

Od 30 października rozpoczynają się w całej Rosji dni wolne od pracy. Mają się one przyczynić do osłabienia tempa rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niektóre regiony na własną rękę rozpoczęły dni wolne wcześniej, w pierwszych dniach tygodnia. W całym kraju okres wolny od pracy ma trwać do 7 listopada.