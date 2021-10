Rekord zakażeń w czwartej fali. Kraska: Może być więcej

Pytany, co jest powodem niewprowadzenia lokalnych obostrzeń, mimo wcześniejszych takich zapowiedzi, Kraska odparł, że zmieniło się podejście do IV fali. - Uwzględniamy trzy kryteria: liczba nowych przypadków COVID-19, liczba osób, które są zaszczepione, ale także obłożenie łóżek szpitalnych - stwierdził wiceminister. Według niego, jeśli te trzy kryteria będą wskazywały, że trzeba takie obostrzenia wprowadzić, to będą wprowadzone.