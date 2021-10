Zaszczep się we Wszystkich Świętych. Mobilne punkty przy cmentarzach

Proces szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce wyhamował, ale władze miast robią wiele, aby przekonać kolejnych niezaszczepionych do przyjęcia preparatu. Nie inaczej jest we Wrocławiu. W regionie to właśnie w stolicy Dolnego Śląska żyje najwyższy odsetek zaszczepionych. Przed koronawirusem zabezpieczyło się tam 68 proc. mieszkańców.