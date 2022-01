Rekord epidemii o krok. Kolejne dni przyniosą lawinę zakażeń

W środę już 89 proc. Efekt? Ponad 30,5 tys. wykrytych zakażeń w ciągu zaledwie 24 godzin. To najnowsze dane resortu zdrowia. I sygnał, że może być o wiele gorzej. Jeżeli tempo rozwoju epidemii z ostatniej doby się utrzyma, to już w czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformuje o blisko 35 tys. wykrytych infekcji. Byłby to skok o ponad 109 proc. w ciągu zaledwie jednego tygodnia.