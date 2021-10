Rekonstrukcja rządu. Wiemy więcej. Adam Bielan zdradza szczegóły

Czy prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan jest największym wygranym rekonstrukcji rządu? - To miłe, ale to jest przesada. Wszyscy są wygrani. Zmiany w rządzie są czymś normalnym. Poprzednia rekonstrukcja miała miejsce na początku października ubiegłego roku, po ponad 12 miesiącach zawsze rząd wymaga odświeżenia - przekonywał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany o rozdzielenie Ministerstwa Kultury i Ministerstwa Sportu wskazał, że "ministerstw wciąż jest znacznie mniej niż przed poprzednią rekonstrukcją, niż we wrześniu ubiegłego roku". - To premier podejmuje decyzję, jakie działy administracji państwowej połączyć w jaki resort w danym momencie - podkreślił. Bielan poinformował, że minister Andrzej Gut-Mostowy nadal będzie odpowiedzialny za turystykę, tylko nie będzie działu "turystyka" w ministerstwie rozwoju, a w nowo utworzonym ministerstwie sportu i turystyki. Pytany o fakt, że Henryk Kowalczyk został wicepremierem, przekazał, że "celem było pokazanie, że sprawy polskiej wsi są dla nas priorytetowe". - Taka decyzja zapadła już kilka tygodni temu, że minister rolnictwa będzie miał rangę wicepremiera w naszym rządzie - powiedział. Bielan pytany był również, czy koalicjanci otrzymają pieniądze z subwencji budżetowej. - Jest taki zapis w umowie, którą podpisaliśmy z PiS. Pytanie, kiedy będzie to mogło być zrealizowane, bo są inne priorytety ustawowe. Mam nadzieje, że taka nowela będzie przegłosowana jeszcze w tym roku - przekazał prezes Partii Republikańskiej.