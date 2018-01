Rekonstrukcja rządu w środę? Zobacz, kto ma stracić stanowisko

W czwartek wieczorem na spotkaniu kierownictwa PiS miano ustalić szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu Mateusza Morawieckiego. Sam premier zapowiedział, że nazwiska nowych ministrów poznamy wkrótce po po święcie Trzech Króli. Najprawdopodobniej nastąpi to w środę.

Nadal nie wiadomo, co z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Był on już - jak przypomina rmf24.pl - wielokrotnie krytykowany za opóźnienia we wdrażaniu programu Mieszkanie Plus.