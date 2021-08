Rekonstrukcja rządu. Tajemnicza zapowiedź Adama Bielana

- Z całą pewnością czeka nas trudny sezon polityczny. Nasza większość będzie testowana w parlamencie, zarówno w sprawach personalnych - wiemy, że opozycja pracuje nad wnioskiem o odwołanie marszałek Witek, wiemy, że jeden z klubów opozycyjnych chce złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa, wiemy, że będą bardzo ważne głosowania dotyczące Polskiego Ładu, że sytuacja społeczna może się zaostrzyć ze względu na czwartą falę pandemii. Żeby te testy przeszły jak najsprawniej, potrzebna jest stabilna sytuacja w koalicji, szybkie uregulowanie kwestii formalnych - mówił europoseł Adam Bielan (Partia Republikańska) w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nasi posłowie są członkami klubu PiS, natomiast od dawna mówimy o konieczności poprawek do umowy koalicyjnej i mam nadzieję, że uda nam się szybko i sprawnie to wynegocjować - dodał polityk. Bielan podkreślił, że od kilku dni jest w kontakcie z prezesem Kaczyńskim, a rozmowy mają się odbyć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Pytany wprost, czy wejdzie do rządu, odparł, że "w takich negocjacjach kwestie personalne są finalizowane na samym końcu". - Mamy szereg kwestii do uregulowania - programowych, dotyczących Polskiego Ładu, kwestii odpowiedzialności w rządzie i samorządzie. Jak już będziemy wiedzieć, jaka część odpowiedzialności za współrządzenie przypadnie republikanom, to do tego dopasujemy nazwiska - wyjaśnił Bielan. Pytany, czy Partia Republikańska będzie zabiegać o stanowiska wicepremiera, powiedział: "Nie chcę ujawniać naszej taktyki negocjacyjnej, ale jestem dobrej myśli, że się porozumiemy".