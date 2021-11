Rejestr ciąż? Posłanka KO bije na alarm

Zgodnie z niedawno przekazanym do konsultacji projektem zmiany rozporządzenia ministra zdrowia, do Systemu Informacji Medycznej mają trafiać jeszcze bardziej szczegółowe dane na temat pacjentów, w tym informacje o ciąży. Rejestr ma ruszyć 1. stycznia. Co na to posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna? - Myślę, że robią to po to, żeby zmusić te wszystkie kobiety, które mają ciąże i płody na tyle chore, że nie są w stanie przeżyć, do rodzenia. Chcą zmusić polskie kobiety do niewyobrażalnego cierpienia - komentowała w programie "Newsroom" WP. - Jak będzie efekt? Zapaść demokratyczna, do której doprowadził PiS, będzie się pogłębiała, bo kobiety będą się bały zachodzić w ciążę - zaalarmowała posłanka. Myślę, że część kobiet po prostu z Polski wyjedzie. (...) W tym kraju coraz trudniej jest normalnie żyć - dodała.