Referendum w sprawie aborcji? Bodnar wyjaśnia

Jak wynika z najnowszego sondażu dla Wirtualnej Polski, ponad 74 proc. Polaków chciałoby zmiany obecnego prawa aborcyjnego. Niemal 60 proc. ankietowanych uważa, że powinno zostać przeprowadzone referendum w tej sprawie. O skomentowanie tych wyników poprosiliśmy w programie "Newsroom WP" byłego Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. - Jeśli spojrzy się na te tezy, wydaje się, że politycy od tego nie uciekną. Wiemy jednak, że zorganizowanie referendum nie jest prostą sprawą. (…) Wydaje mi się, że partia rządząca będzie dążyła do tego, by zachować obowiązujące prawo do czasu wyborów. Ubolewam nad tym, bo jestem zdania, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie tylko był nielegalny, ale też niezwykle zaszkodził prawom człowieka. Słyszeliśmy ostatnio o wstrząsającym przypadku śmierci 30-latki z Pszczyny, ale pamiętajmy, że przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka toczą się już konkretne sprawy dotyczące tej konkretnie kwestii, które zostały już polskiemu rządowi zakomunikowane - powiedział.