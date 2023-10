Referendalna klęska PiS. "Polacy zrozumieli, że są robieni w balona"

Częściowa frekwencja referendalna podawana przez Państwową Komisję Wyborczą, w obwodach, z których spłynęły dane, wynosi 42,13 proc. Jest to zbliżony wynik do tego, co podawano w niedzielę w sondażu exit poll. A tym samym jest to równoznaczne z tym, że referendum nie będzie wiążące. By tak się nie stało, frekwencja musiałaby wynieść co najmniej 50 proc.