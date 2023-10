Co z ważnością referendum? Były szef PKW wyjaśnia

Według exit poll frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co sprawia, że nie będzie ono wiążące. W trakcie głosowania pojawiały się doniesienia ws. członków komisji, którzy pytali wyborców o to, czy wydawać im kartę referendalną. Czy będzie to podstawą do podważenia wyników? Pytamy Wojciecha Hermelińskiego, byłego szefa PKW.