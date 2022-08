Recesja w Polsce? "Straszyć można zawsze, ale prognozy na to nie wskazują"

Czy w Polsce może dojść do recesji? - Nie. Patrząc na konsensus prognoz makroekonomicznych w tym zakresie, niemal nikt się nie spodziewa recesji w 2023 roku - oświadczył w programie "Tłit" wiceminister finansów Artur Soboń. - Straszyć można zawsze, ale żadne prognozy na to nie wskazują - wyjaśnił wiceszef MF. Prowadzący Michał Wróblewski dopytywał o niższe pensje, które część społeczeństwa otrzymało po wejściu w życiu Polskiego Ładu. Zgodnie z obietnicami na nowym programie PiS nikt nie miał stracić. - Od początku mówiłem, że porównanie korzyści dotyczy skali rocznej. Mogę zapewnić, że na tych zmianach nikt nie straci. (...) Część podatników korzystne zmiany będzie odczuwało dopiero od 1 stycznia 2023 roku. Trochę szkoda, ale w zeznaniu rocznym to się zrekompensuje i będzie nadpłata - przekazał Soboń.

