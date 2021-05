Reakcja Morawieckiego na porwanie samolotu. Sikorski chce pójść jeszcze dalej

Premier Mateusz Morawiecki chce, by w odpowiedzi na „akt terroryzmu” ze strony reżimu Alakasandra Łukaszenki, Unia Europejska podjęła decyzję o wstrzymaniu wszelkich lotów z krajów członkowskich na Białoruś. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. - Myślę, że to jest minimum, które powinniśmy zrobić do czasu, gdy pan Pratasewicz nie zostanie uwolniony, bo to powinno być pierwszym i najważniejszym celem działań Unii Europejskiej. Potem trzeba przyjrzeć się, co jeszcze można zrobić tak, aby Łukaszenka przestał represjonować Białorusinów - stwierdził eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej. Jego zdaniem Unia Europejska musi podjąć wszelkie starania, by oszustwo wyborcze Alaksandra Łukaszenki przestało wpływać na obywateli krajów wspólnoty.

