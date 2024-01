Reagują po słowach Kaczyńskiego. "Stracił kontakt z rzeczywistością"

Kaczyński przed Prokuraturą Krajową. Mówił o "przejęciu"

- Dążenie do panowania, do władzy jest nie do przyjęcia w Polsce. Temu wszystkiemu mówimy zdecydowanie "nie" - powiedział Jarosław Kaczyński, nawiązując do zmian w Prokuraturze Krajowej. - Prezydent stoi na straży konstytucji. W mojej opinii może podjąć nawet najbardziej radykalne kroki - mówił prezes PiS pytany przez dziennikarzy, czy w tej sytuacji działania może podjąć prezydent Andrzej Duda.